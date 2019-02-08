Koç Grubu şirketlerinden Tofaş, 2018 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda, şirketin 2018 gelirlerinin yüzde 7 artışla 18.6 milyar TL’ye ulaştığı ve net karının da 1.3 milyar TL olarak gerçekleştiği bilgisi verildi.

Bu dönemde, yüzde 94’lük pay ile iç pazarda yerli üretimden en fazla araç satan firmanın da Tofaş olduğunu belirtildi.

HAFİF TİCARİDEKİ PAYI YÜZDE 21 OLDU

Tofaş'tan yapılan değerlendirmede, Fiat markasının otomobil pazarında yüzde 8.6’lık pay elde ederken, geçtiğimiz yıl Egea'nın pazar payının da kendi sınıfında yüzde 6.6’dan yüzde 7.5’a yükseldiği vurgulandı. 2018'de Fiat'ın hafif ticari araç pazarından da yüzde 21’lik pay aldığı belirtildi.

Finansal sonuçlarını açıklayan Tofaş'ın, geçen yıl 243 bin adet araç ihraç ederek, Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 18’ini gerçekleştirdiği ve 3 milyar dolarlık da ihracat geliri elde ettiği bildirildi.

Bu dönemde şirketin 1.28 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiği belirtildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam sektör üretiminin yüzde 19’unun gerçekleştirildiği kaydedildi.