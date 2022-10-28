TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor. Ancak, Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, TOGG'un fiyatında ortalama rakamların ne olduğu hakkında ipuçları veriyor.

Yapılan son değişiklik ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oldu.

Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi.

Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise,

- Matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50,

- Aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine giriyor.