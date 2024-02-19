Togg T10X kar pistine çıktı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 20 Ocak itibarıyla yeni siparişleri almaya başladığı T10X’i Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Gaziantep’ten Samsun’a, İzmir’den Diyarbakır’a Türkiye’nin dört bir yanındaki kullanıcıları T10X deneyimiyle tanıştıran Togg, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki Magna Hotel’de kurulan mobil deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşuyor.

Tekir Gölü etrafında oluşturulan pist alanında kullanıcıların deneyimlediği T10X, performansıyla ilgi odağı oluyor. Kullanıcıların kar, buz ve rüzgar gibi zorlu koşullarda kullanma imkanı bulduğu T10X, yol tutuşu, güvenliği ve konforuyla tam not alıyor. Erciyes Kayak Merkezi’nde kurulan deneyim merkezi ve oluşturulan deneyim pisti, mart ayı sonuna kadar kullanıcıları ağırlamaya devam edecek.

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"BU YIL ÇEKİLİŞ YOK, KISA SÜREDE TESLİMAT VAR" 2024 yılında sipariş veren kullanıcılar T10X’lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim alıyor. 2024 üretim yılı T10X’lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri şöyle: