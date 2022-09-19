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TOKİ başvuru detayları: TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru şartları neler?

TOKİ başvuruları 14 Eylül tarihinde başladı. Başvuruların başlamasıyla "TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır ve TOKİ başvuru koşulları nelerdir?" soruları yanıtını arıyor. İşte dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi TOKİ başvuru şartları, ödeme planı ve son başvuru tarihine ilişkin detaylar...

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  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye genelinde gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut ve 250 bin konut amaçlı arsanın satışlarına ilişkin yaptığı açıklama sonrası TOKİ başvuru başvuru ekranı ve kura çekimi sorgulamaları hız kazandı. Uygun fiyat ve taksit imkanlarıyla gündeme gelen TOKİ sosyal konut projesi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "TOKİ başvuruları nereden, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne ve kura çekimi ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. 

    Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,

    Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

    İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

    Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    BAŞVURULAR'DA T.C KİMLİK DETAYINA DİKKAT!

    Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak.

    T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    TOKİ BAŞVURUSU BANKADAN NASIL YAPILIR?

    Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.) 

     Başvuru sahipleri;
    • Nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacaktır.
    • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir.
    •  Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
    • Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    E-DEVLET TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuru sahibi;

    • E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

    • Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

    • E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

    • Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

    • E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecektir.

    • E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.

    • E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

    • Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

    • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacaktır.
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    KURA ÇEKİLİŞİ :

    "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

    1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

    2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

    3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

    4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

    5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

    Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

    Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

    • Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

    • Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

    • İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    SÖZLEŞME İMZALANMASI:

    Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

    Sözleşme imzalama aşamasında;

    • Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

    • Hane halkı gelirinin en fazla net 16.000 TL (İstanbul için 18.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),

    • Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"

    • Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belgeyi"

    Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

    KDV ÖDEMESİ;

    Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir.

    DEVİR İŞLEMLERİ :

    Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

    Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    EVLER NASIL OLACAK?

    - Yerel ve yatay mimari

    - 5 katı geçmeyecek

    - Sıfır atık uyumlu

    - Enerji verimli

    - İklim dostu malzemeler

    - Yenilenebilir enerji sistem 
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

    Emekliler %20: 50 bin konut

    Gençler %20: 50 bin konut

    Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

    Engelliler %5: 12 bin 500 konut

    Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NERELERDE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

    Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. İstanbul’da 50 bin sosyal konut satışa sunulacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

    250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İL İL KONUT SAYISI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    TOKİ İSTANBUL KONUTLARI

    98 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 28.340 HALK BANKASI
    99 İSTANBUL İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 540 HALK BANKASI
    100 İSTANBUL İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200

    HALK BANKASI

     
    101 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 20.920 HALK BANKASI

    TOKİ SOSYAL KONUT ANKARA KONUTLARI

    53 ANKARA AYAŞ ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI
    54 ANKARA BALA ANKARA BALA 3. ETAP 160 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 160 ZİRAAT BANKASI
    55 ANKARA ÇAMLIDERE ANKARA ÇAMLIDERE 2. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI
    56 ANKARA ETİMESGUT ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.800 HALK BANKASI
    57 ANKARA EVREN ANKARA EVREN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI
    58 ANKARA GÖLBAŞI ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.545 HALK BANKASI
    59 ANKARA KAHRAMANKAZAN ANKARA KAHRAMANKAZAN 800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 800 HALK BANKASI
    60 ANKARA KIZILCAHAMAM ANKARA KIZILCAHAMAM 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 HALK BANKASI
    61 ANKARA MAMAK ANKARA MAMAK 3645 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.645 HALK BANKASI
    62 ANKARA POLATLI ANKARA POLATLI 700 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700 HALK BANKASI
    63 ANKARA SİNCAN ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.626 HALK BANKASI
    64 ANKARA SİNCAN ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4.800 HALK BANKASI
    65 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 311 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 311

    HALK BANKASI

     
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    İZMİR TOKİ KONUT LİSTESİ

    308 İZMİR ALİAĞA İZMİR ALİAĞA 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    309 İZMİR BERGAMA İZMİR BERGAMA 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    310 İZMİR DİKİLİ İZMİR DİKİLİ 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    311 İZMİR GÜZELBAHÇE İZMİR GÜZELBAHÇE 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI
    312 İZMİR KARABURUN İZMİR KARABURUN 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI
    313 İZMİR KEMALPAŞA İZMİR KEMALPAŞA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI
    314 İZMİR KINIK İZMİR KINIK 2.ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI
    315 İZMİR KİRAZ İZMİR KİRAZ 271 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 271 ZİRAAT BANKASI
    316 İZMİR MENEMEN İZMİR MENEMEN 1500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.500 HALK BANKASI
    317 İZMİR MERKEZ İZMİR MERKEZ 3479 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.479 HALK BANKASI
    318 İZMİR SEFERİHİSAR İZMİR SEFERİHİSAR 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI
    319 İZMİR SELÇUK İZMİR SELÇUK 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI
    320 İZMİR TİRE İZMİR TİRE 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI
    321 İZMİR TORBALI İZMİR TORBALI 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    322 İZMİR URLA İZMİR URLA 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 HALK BANKASI

    BURSA'DA YAPILACAK TOKİ KONUTLARI

    143 BURSA BÜYÜKORHAN BURSA İLİ BÜYÜKORHAN İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 96/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 96 ZİRAAT BANKASI
    144 BURSA GÜRSU BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 360 HALK BANKASI
    145 BURSA HARMANCIK BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI
    146 BURSA İNEGÖL BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 480/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 480 HALK BANKASI
    147 BURSA KARACABEY BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ (TEKNOSAB) YENİKARAAĞAÇ MAHALLESİ 3316 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3.316 HALK BANKASI
    148 BURSA KARACABEY BURSA İLİ KARACABEY İLÇESİ TAŞLIK MAHALLESİ 1000/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 HALK BANKASI
    149 BURSA KELES BURSA İLİ KELES İLÇESİ 140/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 ZİRAAT BANKASI
    150 BURSA KESTEL BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SEYMEN MAHALLESİ 750/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI
    151 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ YALINTAŞ MAHALLESİ 400/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI
    152 BURSA NİLÜFER BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ 1400 /250000 SOSYAL KONUT PRO
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    BİR HANEDEN TEK BAŞVURU ŞARTI!

    Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI VE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.

    Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

    850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

    Hak sahiplerine konutlar;

    %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

    Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    TOKİ 3+1, 2+1 EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 679.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.546,25 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 770.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.887,50 TL

    İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa İlllerinde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 950.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.562,50 TL
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 643.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.411,25 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 729.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.733,75 TL

    Ankara ve diğer Büyükşehir olan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 900.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.375,00 TL
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 75 metrekare ev fiyatı 608.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.280,00 TL

    Büyükşehir olmayan illerde 2+1 Brüt 85 metrekare ev fiyatı 689.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 2.583,75 TL

    Büyükşehir olmayan illerde 3+1 Brüt 105 metrekare ev fiyatı 850.000 TL, 240 ay vadeyle aylık taksit bedeli 3.187,50 TL
  • TOKİ başvuru detayları: 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ 3+1 2+1 ev fiyatı ne kadar, başvuru şartları neler? eDevlet TOKİ başvuru ekranı

    TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

    Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından depreme dayanıklı olarak hazırlanan konutların 2 yıl içinde teslim edilmesi bekleniliyor.

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