Tolgahan Sayışman: Ülkemi terk etmedim

4 Şurada Paylaş!









Tolgahan Sayışman basına yansıyan iddiaların ardından açıklama yaparak, "Ülkemi terk etmedim" dedi.

Sayışman şunları söyledi: Hakkımızda çıkan haberlerle alakalı pek adetim olmasa da bir düzeltme ve açıklama gereği duydum. Taşınmak ya da ülkemizi terk etmek gibi bir durum söz konusu değildir. Daha önceki yıllarda çokça vakit geçirdiğimiz ABD ile alakalı da benzer bir haber dolanmış ancak zaman içinde erimiş gitmişti. Lakin internet haberciliğinin gelişmesi, rekabeti ve tıklanma kaygısı bazen çıkan haberin kaynağını hiçe sayarak çok sert başlıklar ile haberin algısını tamamen değiştirebiliyor. Sanıyorum çocuklarımın annesinin vatanı olan Arnavutluk'a; eşimin özellikle son dönemde çeşitli (Yatırım, pskolojik, ticaret v.b.) sıklıkla gitmesi ve bizim bu sebeplerden dolayı çok uzun bir zamandır orada yerleşik bir düzenimizin olması bu haberi farklı boyutlara ulaştırdı. Meselenin aslını sizlerle paylaşmak istedim. Herkese kucak dolusu sevgiler.