Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli futbolcu Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu. Devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve Beşiktaş taraftarının kendisine bir maçta dürüm yediği iddiasıyla tepki gösterdiği Tolgay Arslan, bu konuyla da ilgili konuştu. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ligdeki puan durumuna bakarak kıyaslanamayacağını söyleyerek sözlerine başlayan deneyimli futbolcu, "Bugün bunu bir kez daha gördük. İlk yarı çok kötü oynadık, maça çok kötü başladık. İlk yarı bitiminde taraftara bakmıştım ve bunu çevireceğimizi görmüştüm. İkinci yarıda tam olarak kendimize geldik. Bütün takıma teşekkür etmek istiyorum. Benim açımdan çok zor bir maç oldu. Özellikle bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Beni bugüne kadar inanılmaz desteklediler. Beşiktaş taraftarına küçük bir mesaj iletmek istiyorum; o maçta ne dürüm yedim ne de başka bir şey yedim. Bu durum bazı Beşiktaşlıların işine yaradı. Bu konuyla ilgili bugüne kadar hiç konuşmadım ama bu konuyu burada kapatıyorum. Tabii ki bu dönüşten sonra başka bir şeyler de yapabilirdim. Ama dediğim gibi orada ne dürüm ne de başka bir şey vardı" açıklamasını yaptı.
"HOCAMIZ DEVRE ARASINDA FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATTI"
Devre arasında Ersun Yanal'ın takıma yaptığı konuşmayla ilgili olarak konuşan Tolgay Arslan, "Hocamız bizden korkuyu aldı. İlk yarı adeta kendimize gelemedik. Her oyuncu konuştu ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bize hatırlattı. Beşiktaş'ın bizden daha iyi bir takım olmadığını herkes bize hatırlattı. ikinci yarı galiba herkes bunu gördü ve maalesef burada bugün 2 puan kaybettik" diyerek sözlerini tamamladı.
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