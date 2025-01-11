Topkapı Sarayı'nda görevli jandarmalar nöbetlerini Silahtar kıyafeti ile tutmaya başladı

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ilgi odağı olan Topkapı Sarayı'nda 'silahtar' kıyafetli jandarma nöbeti dönemi başladı.

TARİHİ KIYAFETLERLE

TRT Haber'in haberine göre her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'ndaki 'silahtar' kostümü ile nöbet tutan jandarmalar ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

ANI FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİYOR

Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek üzere gelen yerli ve yabancı turistler 'silahtar' kıyafetli jandarmaların yanında ve önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.