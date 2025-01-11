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        Haberler Gündem İstanbul Topkapı Sarayı'nda görevli jandarmalar nöbetlerini Silahtar kıyafeti ile tutmaya başladı | Son dakika haberleri

        Topkapı Sarayı'nda görevli jandarmalar nöbetlerini Silahtar kıyafeti ile tutmaya başladı

        İstanbul'un önde gelen tarihi mekânlarından Topkapı Sarayı'nda görevli jandarmalar nöbetlerini silahtar kıyafeti ile tutuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 20:00 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:00
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        Topkapı Sarayı'nda 'silahtar' dönemi
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        Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ilgi odağı olan Topkapı Sarayı'nda 'silahtar' kıyafetli jandarma nöbeti dönemi başladı.

        TARİHİ KIYAFETLERLE

        TRT Haber'in haberine göre her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'ndaki 'silahtar' kostümü ile nöbet tutan jandarmalar ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

        ANI FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİYOR

        Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek üzere gelen yerli ve yabancı turistler 'silahtar' kıyafetli jandarmaların yanında ve önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

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        #Topkapı Sarayı
        #silahtar jandarma
        #haberler
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