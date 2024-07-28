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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplu Sözleşme İkramiyesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Toplu Sözleşme İkramiyesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlar Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 00:07 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:07
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.

        Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

        Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık. Ancak bu kazanım CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun.

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        #Vedat Işıkhan
        #haberler
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