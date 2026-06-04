Toprakta değil, kabloda yetişiyor! Değeri kırmızı çilekten katbekat fazla

Aynı alana iki buçuk kat fide

Beyaz çileğin bütün o nazlı tarafı, topraksız serayı bu ürün için neredeyse zorunlu kılıyor. Yasin ve Bülent Samed Çiner kardeşler Tarsus'ta 22 dönümlük bir serayı bunun üzerine kurmuş. Biri ziraat mühendisi, diğeri yazılım mühendisi, ikisinin birleşmesi seranın neye benzediğini de açıklıyor.

İçeride sıcaklığı, nemi, suyun asitliğini yapay zeka takip ediyor. Dronlar ve kameralar bitkileri sürekli izliyor, sensörler en küçük değişimi haber veriyor. Bitki toprak yerine bir veri ağının içinde büyüyor, bakımının çoğunu da serada çalışan kadın işçiler üstleniyor.

Açık arazide dönüm başına 6-7 bin fide ekiliyorsa, bu serada aynı alana 16 bin fide sığıyor, neredeyse iki buçuk katı. Yıllık üretim 20 ton civarında ve mevsim bitince durmuyor, sera yıl boyu çalışıyor.

Ürünün büyük kısmı şimdilik yurt dışına lüks pazarlara gidiyor. Üretici önümüzdeki sezon için de şimdiden talep aldığını söylüyor.

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