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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Torreira manşetlerde: "Seni İtalya'da bir daha kim görecek?" - Galatasaray Haberleri

        Torreira manşetlerde: "Seni İtalya'da bir daha kim görecek?"

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira İtalyan basını tarafından yakından takip ediliyor. Dotsport tarafından "Ah, seni İtalya'da bir daha kim görecek?" manşetiyle verilen haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta sahasından övgüyle bahsedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:19
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira İtalyan basını tarafından yakından takip ediliyor.

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        İtalyan medya organı Dotsport derlediği haberinde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta sahasından övgüyle bahsetti.

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        Torreira'nın başarıyla geçirdiği Fiorentina dönemi sonrası sarı kırmızlı ekibi tercih etmsinin İtalya'da şaşkınlık yaratığını vurgulayan haberde şu ifadelere yer verildi:

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        "Uruguaylı orta sahanın 2022'nin yaz ayında Galatasaray'a katılmaya karar vermesi pek çok kişi için şaşırtıcıydı. Fiorentina'da geçirdiği önemli sezon sonrası herkes Torreira'nın başka ligde oynayacağını düşünüyordu...

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        Ancak Galatasaray onun bonservisi için Arsenal'e 6 milyon euro ödedi ve uygun bir fiyata futbolcuyu kadrosuna kattı."

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        "Ah, seni İtalya'da bir daha kim görecek?" manşetiyle verilen haberde, Lucas Torreira'nın Serie A'da hala büyük beğeni topladığının altı çizilerken, bu sezon başında Lazio'nun hamlesi olduğuna ve önümüzdeki aylarda Milan'ın da devreye girebileceği öne sürüldü.

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