Tottenham: 2 Sheffield United: 1 MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında Tottenham ile Sheffiled United karşı karşıya geldi. Tottenham uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.
Sheffiled United'ın golünü 73. dakikada Gustavo Hamer kaydetti.
Tottenham'ın golleri 90+8. dakikada Richarlison ve 90+11. dakikada Dejan Kulusevski'den geldi.
Konuk ekip Sheffield United'da Oliver McBurnie 90+14. dakikada kırmızı kart gördü.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, ligdeki 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve puanını 13'e yükseltti. Galibiyeti olmayan Sheffield United 1 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Londra derbisinde Arsenal'e konuk olacak. Sheffiled United, Newcastle United'ı ağırlayacak.