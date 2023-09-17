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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham: 2 Sheffield United: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Tottenham: 2 Sheffield United: 1 MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında Tottenham ile Sheffiled United karşı karşıya geldi. Tottenham uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 03:19 Güncelleme: 17.09.2023 - 03:19
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        Sheffiled United'ın golünü 73. dakikada Gustavo Hamer kaydetti.

        Tottenham'ın golleri 90+8. dakikada Richarlison ve 90+11. dakikada Dejan Kulusevski'den geldi.

        Konuk ekip Sheffield United'da Oliver McBurnie 90+14. dakikada kırmızı kart gördü.

        Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, ligdeki 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve puanını 13'e yükseltti. Galibiyeti olmayan Sheffield United 1 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Londra derbisinde Arsenal'e konuk olacak. Sheffiled United, Newcastle United'ı ağırlayacak.

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