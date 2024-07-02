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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham, Archie Gray’i renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Tottenham, Archie Gray’i renklerine bağladı

        İngiltere Premier Lig ekplerinden Tottenham, sezon öncesi kadro planlaması dahilinde Leeds United'dan 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Archie Gray'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:53
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        Tottenham, Archie Gray'i renklerine bağladı
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        Premier Lig ekibi Tottenham, Leeds United'dan 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Archie Gray'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

        İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Kuzey Londra ekibi, Leeds United'dan 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Archie Gray'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Orta sahanın birçok bölgesinde oynayabilen Gray, 2030 yılına kadar kendisini Tottenham’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

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