Tottenham'da Igor Tudor dönemi!

13 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uygulanacak cezalar arttırıldı. Saldırı amacıyla araçtan inene 180 bin lira idari para cezası uygulanacak* Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon beklentisi 23,23'ten 24,11'e yükseldi, dolar tahmini 51,17 TL'den 51,09 TL'ye düştü * Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ülkeyi ABD'nin yönettiği iddialarını yalanlayarak "Venezuela Cumhuriyeti'nin başında Anayasa'nın açıkça belirttiği şekilde ben bulunuyorum" dedi* UEFA, 2024/2025 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara dağıtılan para miktarını açıkladı. Türk ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in gelirleri de belli oldu* Cem Yılmaz, Levent'te elektrikli bisikletiyle objektiflere yansıdı. Kask takmadığı görülen ünlü komedyen, can güvenliğini hiçe saydı