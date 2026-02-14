Canlı
        Tottenham'da Igor Tudor dönemi! - Futbol Haberleri

        Tottenham'da Igor Tudor dönemi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 47 yaşındaki Hırvat teknik direktör Igor Tudor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 16:29 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:29
        Tottenham'da Igor Tudor dönemi!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Igor Tudor'u getirdi.

        Ligde son 8 maçta galibiyet alamayan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16. sırada bulunan Londra ekibi, Danimarkalı Thomas Frank'tan boşalan teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar 47 yaşındaki Hırvat Igor Tudor ile anlaştı.

        Karabükspor ve Galatasaray'ı 2016-17 yıllarında çalıştıran Tudor, son olarak geçen sene Juventus'ta görev yaptı.

        Tottenham Hotspur, 22 Şubat Pazar günü sahasında Arsenal ile karşılaşacak.

        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uygulanacak cezalar arttırıldı. Sa...
