Toyota 2023'te üretim rekoru hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Toyota 2023'te üretim rekoru hedefliyor

2023'te üretim rekoru hedeflediğini açıklayan Japon otomotiv üreticisi Toyota, yıl içinde 10.6 milyon araç üretmeyi planlıyor. Toyota COO'su Nagata Jun, iç pazara öncelik vererek teslimat sürelerini kısaltacaklarını, parça sorunlarını en aza indirmek için tedarikçilerle daha yakın çalışacaklarını söyledi

Toyota 2023'te üretim rekoru hedefliyor
AA

Japon otomotiv üreticisi Toyota, 2023'te 10.6 milyon araç imal etmeyi hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu hedefe ulaşılması halinde bu markanın tarihindeki en yüksek üretim rakamı olacak.

Öte yandan, Japon şirket, çip tedarikindeki belirsizlikler ile pandemi şartları kaynaklı iş gücü kayıpları nedeniyle yıl sonundaki üretim hedefinin yüzde 10 düşürülebileceğini de bildirdi.

Toyota COO'su Nagata Jun, iç pazara öncelik vererek teslimat sürelerini kısaltacaklarını, parça sorunlarını en aza indirmek için tedarikçilerle daha yakın çalışacaklarını söyledi.

Japon firma en son 2019'da kendi üretim rekorunu kırarak 9.1 milyon araç üretmişti.

Toyota, Nisan 2022-Mart 2023'ü kapsayan mali yılda hedeflediği 9.2 milyon araç üretim beklentisini koruduğunu açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖZEL | Türkiye'nin elektrikli otomobil rehberi: En ucuzu ve en pahalısı ne kadar? - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Türkiye'nin elektrikli otomobil rehberi
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023 SON DAKİKA: 2023 ÖTV muafiyeti ne kadar olacak? Engelli araç limiti ne kadar? Engelli ÖTV indirim hesaplama!
OTOMOBİL Sıfır engelli araçlarda üst limit artırıldı! 2023 ÖTV ...
Suzuki yeni modellerini Hindistan'da tanıttı
OTOMOBİL İlk elektriklisi 2025'te yollara çıkacak
Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) ÖTV açıklaması!
OTOMOBİL OSD'den ÖTV açıklaması!
Citroen C4 X satışa sunuldu! Türkiye'de üretim sinyali...
OTOMOBİL Fransız markadan Türkiye'de üretim sinyali
Otomotivde hem üretim hem ihracat artışı
OTOMOBİL Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
Türkiye'de üretilen araçlar ile Avrupa'da lider oldu
OTOMOBİL Türkiye'de üretilen araçlar liderliğe taşıdı
Zorlu Energy Solutions'a (ZES) Kuveytli ortak
OTOMOBİL ZES'e Kuveytli ortak
Otomotivde Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefi
OTOMOBİL Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefi
Honda ve LG'den üretim işbirliği
OTOMOBİL Honda ve LG'den üretim iş birliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.