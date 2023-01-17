Toyota 2023'te üretim rekoru hedefliyor

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Japon otomotiv üreticisi Toyota, 2023'te 10.6 milyon araç imal etmeyi hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu hedefe ulaşılması halinde bu markanın tarihindeki en yüksek üretim rakamı olacak.

Öte yandan, Japon şirket, çip tedarikindeki belirsizlikler ile pandemi şartları kaynaklı iş gücü kayıpları nedeniyle yıl sonundaki üretim hedefinin yüzde 10 düşürülebileceğini de bildirdi.

Toyota COO'su Nagata Jun, iç pazara öncelik vererek teslimat sürelerini kısaltacaklarını, parça sorunlarını en aza indirmek için tedarikçilerle daha yakın çalışacaklarını söyledi.

Japon firma en son 2019'da kendi üretim rekorunu kırarak 9.1 milyon araç üretmişti.

Toyota, Nisan 2022-Mart 2023'ü kapsayan mali yılda hedeflediği 9.2 milyon araç üretim beklentisini koruduğunu açıklamıştı.