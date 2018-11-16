Japon otomobil üreticisinin lokomotif modeli Corolla Sedan tanıtıldı. Çin'deki Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 12'inci nesil Corolla, hatchback kardeşi gibi markanın Yeni Küresel Mimari'si (TNGA) üzerine inşa edildi.
Toyota tarafından yapılan açıklamada, otomobilin 2 motor seçeneğine sahip olacağı bilgisine yer verildi. Bunlardan öne çıkan versiyon ise kuşkusuz hibrit motor seçeneği. 1.8 litre benzinli motor ile kombine edilen sistem, kendi kendini şarj etme özelliğine sahip.
Yakıt tüketimi 100 kilometrede 3.4 litre olarak açıklanan hibrit motorun, toplam gücünün ise 90 kW/122 hp olduğu bildirildi. Kilometre başına 77 gram emisyon değeri bulunan Toyota Corolla Sedan Hibrit'te, şimdilik plug-in hibrit sistemin üretilmeyeceği de gelen bilgiler arasında.
DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ OLMAYACAK
Otomobilin bir diğer motor seçeneği de 1.6 litrelik benzinli üniteden oluşuyor. 6 ileri manuel ve CVT otomatik şanzıman seçeneklerinin bulunduğu benzinli motorun, yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.8 litre olarak açıklandı. Bu motor seçeneği ile Corolla Sedan'ın kullanıcısına 97 kW/132 hp güç sağladığı bildirildi.
Toyota tarafından açıklanan motor seçeneklerinde, modelin ülkemizdeki satışlarının çok büyük bölümünü oluşturan dizel versiyonun olmayışı dikkat çekiyor. Bu noktada asıl önemli gelişme ise, markanın Avrupa Merkezi tarafından açıklandığı üzere, Avrupa pazarında satılacak Corolla Sedan'ların Türkiye'de üretilecek olması.
Gelişmeler, 2019'un ilk çeyreğinde satışa çıkacak Toyota'nın en önemli modelinin hibrit motor seçeneğinin de ülkemizde üretileceğini gösteriyor. Sonuç olarak, Toyota Corolla Sedan ile birlikte, Toyota C-HR'dan sonra Türkiye'de ikinci hibrit motor üretimi gerçekleşmiş olacak.
5 KAPILI VERSİYONA GÖRE FARLILIKLAR VAR
Otomobilin dış tasarımında ise ilk olarak ızgara ve far tasarımında 5 kapılı modele göre farklılıklar olduğu göze çarpıyor. Hatchback kardeşine göre daha tutucu bir tasarımın benimsendiği otomobilde, markanın orta boy sedanı Camry'den de esintiler görmek mümkün.
Yerini aldığı modele göre 20 milimetre (mm) daha alçak olan kompakt sedanın, 2 bin 700 mm'lik aks mesafesinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirildi.
Otomobilin bagaj hacmi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat, hatchback versiyonda nesil değişimiyle birlikte bagaj hacminin daraldığı göz önüne alındığında, güncel sedan versiyonun 470 litrelik bagaj hacminin yeni nesil ile birlikte büyüyeceğini söylemek şimdilik zor görünüyor.
Ağırlık merkezinin aşağı çekilen Corolla Sedan'da, sürüşe konforuna katkı sağlamak için standart olarak çok kollu bağımsız arka süspansiyona yerildiği belirtildi.
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