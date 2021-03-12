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Toyota'dan Apple'a uyarı: Araba satmak teknolojiye benzemez

Otomobil üretmek için harekete geçen ve sektörde bazı markalar ile görüşmeler halinde olan teknoloji şirketi Apple'a, dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota'nın Başkanı Akio Toyoda'dan uyarı geldi. Bloomberg'in haberine göre, Japonya Otomobil Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Toyoda, "Araba satmak, otomobilleri üretecek teknolojiye sahip olmaktan daha fazlasıdır. Otomotiv endüstrisi sektöre yeni girenleri memnuniyetle karşılar. Fakat, bir araç yaptıktan sonra, yaklaşık 40 yıl boyunca müşterilerle ve çeşitli değişikliklerle ilgilenmeye hazır olmalılar" dedi

Toyota'dan Apple'a araba uyarısı - haberler
Toyota'dan Apple'a araba uyarısı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Otomobil üretme çalışmalarına hız veren teknoloji şirketi Apple'a, sektörden dikkat çeken bir uyarı geldi. Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota'nın Başkanı Akio Toyoda, otomotiv endüstrisine giriş planlayan Apple'a yönelik olarak, "Araba satmak, otomobilleri üretecek teknolojiye sahip olmaktan daha fazlasıdır" dedi.

Japonya Otomobil Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Toyoda, "Otomotiv endüstrisi sektöre yeni girenleri memnuniyetle karşılar. Fakat, bir araç yaptıktan sonra, yaklaşık 40 yıl boyunca müşterilerle ve çeşitli değişikliklerle ilgilenmeye hazır olmalılar" diye konuştu.

Bloomberg'in haberine göre, aynı zamanda Japonya Otomobil Üreticileri Derneği Başkanı da olan Toyoda, sektöre yeni katılan teknoloji firmalarının otomobil endüstrisine yeni bir soluk getirme ve müşterilere daha geniş seçenekler sunma potansiyeline sahip olduğunu da söyledi.

Bu şirketlerin sektöre girişlerinin tüketiciler için adil olması gerektiğini savunan Toyoda, "Çünkü, otomotiv sektöründeki şirketlerin, araçların üretiminden hurdaya çıkmasına kadar geçen yaşam döngüsü için sorumluluk almaya hazırlıklı olmaları gerekir" dedi.

VOLKSWAGEN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Apple'ın otonom elektrikli aracını piyasaya sürmesine daha birkaç yıl olmasına rağmen, şirketin hamlesi otomotiv sektöründe şimdiden etki yaratmış durumda.

Dünyanın ikinci büyük otomotiv şirketi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess de, Şubat ayında Alman yayın kuruluşu Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ile yaptığı röportajda, Apple’ın otomobil işine girişinden korkmadığını söylemişti.

Diess, otomotiv sektörünün teknoloji endüstrisinden farklı olduğunu vurgulayarak, Apple'ın bunu bir gecede başaramayacağını belirtmişti.

Öte yandan, Apple, otomobil üretmek için Güney Koreli Hyundai ile el sıkışmış, fakat bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden tarafların anlaşmayı feshettiği açıklanmıştı.

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