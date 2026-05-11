Toyota GR Yaris Türkiye yoluna çıkıyor

Toyota, performans odaklı modeli GR Yaris’i 2026’nın son çeyreğinde sınırlı sayıda Türkiye’de satışa sunacak. Model için ön sipariş talepleri alınmaya başlandı.

GR Yaris, Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’ndan elde ettiği mühendislik deneyimiyle geliştirildi. Model, dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürüş odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Toyota, GR Yaris’i standart geliştirme sürecinden farklı olarak motor sporları testleriyle geliştirdi. Aracın geliştirme sürecinde ralli pilotları ve profesyonel sürücüler de yer aldı. Modelin yol tutuşu, denge ve sürüş özellikleri bu doğrultuda yeniden düzenlendi.

SATIŞLARI 40 BİNİ AŞTI

GR Yaris’te 1.6 litrelik turbo motor bulunuyor. Motor, 280 HP güç ve 345 Nm tork üretiyor. Modelde 6 ileri manuel şanzıman seçeneği de sunuluyor. GR-FOUR dört tekerlekten çekiş sistemi ise sürüş koşullarına göre güç dağılımı sağlıyor.

Model, standart versiyonun yanı sıra aerodinamik parçalarla geliştirilen farklı bir versiyonla da satışa sunulacak.

Bu versiyonda büyük hava girişli kaput, ön spoyler, ayarlanabilir arka spoyler, hava yönlendirme parçaları ve ek hava kanalları yer alıyor.

Toyota GAZOO Racing tarafından geliştirilen paket, motor sporlarından elde edilen teknik özellikleri içeriyor.

2020 yılında tanıtılan GR Yaris, dünya genelinde 40 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.