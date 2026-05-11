        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota GR Yaris Türkiye yoluna çıkıyor

        Toyota GR Yaris Türkiye yoluna çıkıyor

        Toyota, GR Yaris modelini 2026'nın son çeyreğinde sınırlı sayıda Türkiye'de satışa sunacak. 280 beygir güce sahip model, dört tekerlekten çekiş sistemi ve aerodinamik donanımlarla gelecek

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:35 Güncelleme:
        GR Yaris Türkiye yoluna çıkıyor

        Toyota, performans odaklı modeli GR Yaris’i 2026’nın son çeyreğinde sınırlı sayıda Türkiye’de satışa sunacak. Model için ön sipariş talepleri alınmaya başlandı.

        GR Yaris, Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’ndan elde ettiği mühendislik deneyimiyle geliştirildi. Model, dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürüş odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

        Toyota, GR Yaris’i standart geliştirme sürecinden farklı olarak motor sporları testleriyle geliştirdi. Aracın geliştirme sürecinde ralli pilotları ve profesyonel sürücüler de yer aldı. Modelin yol tutuşu, denge ve sürüş özellikleri bu doğrultuda yeniden düzenlendi.

        SATIŞLARI 40 BİNİ AŞTI

        GR Yaris’te 1.6 litrelik turbo motor bulunuyor. Motor, 280 HP güç ve 345 Nm tork üretiyor. Modelde 6 ileri manuel şanzıman seçeneği de sunuluyor. GR-FOUR dört tekerlekten çekiş sistemi ise sürüş koşullarına göre güç dağılımı sağlıyor.

        Model, standart versiyonun yanı sıra aerodinamik parçalarla geliştirilen farklı bir versiyonla da satışa sunulacak.

        Bu versiyonda büyük hava girişli kaput, ön spoyler, ayarlanabilir arka spoyler, hava yönlendirme parçaları ve ek hava kanalları yer alıyor.

        Toyota GAZOO Racing tarafından geliştirilen paket, motor sporlarından elde edilen teknik özellikleri içeriyor.

        2020 yılında tanıtılan GR Yaris, dünya genelinde 40 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Pişmanlık itirafı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
