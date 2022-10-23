TOZLUYAKA 17. BÖLÜM ÖZETİ

Berk ve Ali tüm düşmanlıklarına rağmen ilk defa gerçekle yüzleşirler. Belki de hayattaki son dakikalarıdır ve kardeşliğin ne demek olduğunu anlayacakları son andır… Yalanlardan arınmış bir yüzleşme...

Ege ve Çağrı korktukları için sakladıkları gerçekler yüzünden köşeye sıkışmışlardır. Cemre’yi gerçekten onlar mı öldürmüştür?

Her şeyi bildiğini düşünen Hazal ise onları korumuş ama sonunda en büyük darbeyi o almıştır. Affetmesi zor seçimlerin bedeli ödeyecektir herkes.