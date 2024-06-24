Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
Trabzonspor Nwakaeme, Barisic, Lundstram, Dragus ve Ozan Tufan transferlerini KAP'a bildirdi
Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, 5 yeni transferini birden KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamayla birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.
İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olan oyuncular, bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a geçecek.