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        Trabzonspor akşam antrenmanını tamamladı

        Trabzonspor, 2024–2025 sezonu hazırlıklarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:00 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:00
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        Trabzonspor akşam antrenmanını tamamladı!
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenman ile devam etti.

        Trabzonspor, 2024–2025 sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

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