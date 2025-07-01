Trabzonspor akşam antrenmanını tamamladı!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenman ile devam etti.

Trabzonspor, 2024–2025 sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.