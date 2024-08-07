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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor, Arseniy Batagov'u transfer etti - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Arseniy Batagov'u transfer etti

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 19:16 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:48
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        Trabzonspor genç stoperi açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Trabzonspor, Zorya Luhansk'ta forma giyen defans oyuncusu Arseniy Batagov'u renklerine bağladı.

        Trabzonspor, Arseniy Batagov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

        Bordo mavili takım, 22 yaşındaki stoper için Zorya Luhansk'a 1.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Ukrayna ekibinde 63 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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