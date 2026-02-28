Trabzonspor Başakşehir mesaisine başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü hafta maçında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo, dayanıklılık ve ardından dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo mavililer hazırlıklarına yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.