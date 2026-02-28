Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Başakşehir mesaisine başladı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Başakşehir mesaisine başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 28.02.2026 - 18:52
        Trabzonspor kupa mesaisine başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü hafta maçında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo, dayanıklılık ve ardından dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Bordo mavililer hazırlıklarına yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

