Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem isyanı: Herkes ayağını denk alacak! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pendikspor maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Doğan, "Mendy'nin kırmızı kartında neyi gördü merak ediyorum. Kimse Trabzonspor camiasıyla bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Mendy'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona isyan eden Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"TERBİYESİZLİK YAPILMAYACAK!"

"Sahada yaşanan terbiyesizliğin artık bir sonunun gelmesi lazım. Burası dingonun ahırı değil. Herkes tedbirini alacak. Hakemler de federasyon da... Kimsenin kimseyi tahrip etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak."

"EVE GİDİNCE NASIL RAHAT UYUYORSUNUZ?" "Mendy'nin kırmızı kartında neyi gördü merak ediyorum. Çıkıp açıklasın. VAR'daki arkadaşa sesleniyorum, akşam eve gidince nasıl rahat uyuyorsunuz? Kimse Trabzonspor camiasıyla bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak."