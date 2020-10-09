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Trabzonspor BB Erzurum maçına hazır

Trabzonspor hazırlık maçı oynayacağı BB Erzurumspor mücadelesinin çalışmalarını tamamladı

Trabzonspor BB Erzurum maçına hazır

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen milli arada BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Nevton yönetiminde yapılan çalışmada milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı. Antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo-mavililer bugün 14.30’da karayolu ile Trabzon’dan Erzurum’a hareket ederek Cumartesi günü Erzurumspor ile oynanacak olan hazırlık maçı için kampa girecek.

REKABET NEWTON'UN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Eddie Newton, sezon öncesinde sakatlık ve cezalı oyuncular nedeniyle bir çok sistem üzerinde dururken, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte takıma oynatmayı planladığı sistemler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. İleri uçta Nwakaeme, Afobe, Ekuban, Diabate, Plaza, Djaniny, Abdülkadir, Yusuf ve Bilal gibi isimleri bulunduran bordo-mavililer, rekabet anlamında büyük bir zenginlik yaşıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı elindeki oyunculardan en iyi verimi almaya çalışıyor.

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