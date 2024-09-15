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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten hakem eleştirisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten hakem eleştirisi!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan övgüyle bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Hakemler de kuralları bilmiyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 23:01 Güncelleme: 15.09.2024 - 23:01
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        Şenol Güneş'ten hakem eleştirisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:

        Bugün oyunu nasıl değerlendireceğim, oyuna başlarken bir planımız vardı, böylesine bir maçı düşünmedik. Kazanmak için sahaya çıkan takım, hiçbir parametrede öne çıkamadı. Buna rağmen bir puan iyi denilebilir. Bütün oyuncular yürekten oynadı. Rakip da güçlü, formda. Savunmada kalıp, hızlı çıksaydık pozisyon bulabilirdik ama onu yapamadık.

        "HAKEMLER KURALLARI BİLMİYOR"

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        Cihan'ın sakatlığını doktor takip ediyor. Çok olumsuz olmayabilir. Takip etmek gerekiyor. Bir hakkımız daha oldu. Hakemler de kuralları bilmiyor. Oyunu yönetmek, açıklanan kararları iyi bilmek lazım. Oyuncuyu sahaya çıkardık. Böyle durumlarda oyuncu değişikliği hakkı doğuyor. Bunu da sormuştuk, yeni oldu.

        "TARAFTAR MÜTHİŞ DEVREYE GİRDİ"

        Bu oyun bunu gerektirdi. Kaybedebilirdik. İki takım da ikişer puan kaybetti. 3 maçta 3 puan aldık. İlk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Hala zor dönemden geçiyoruz. Bu oyuncular, takımı daha yukarıya getirecek. 12. adam dediğimiz taraftar, müthiş devreye girdi.

        "BAŞLANGIÇTA İYİYDİK..."

        Böyle bir maçı daha görmek istemiyoruz. Tek taraflı izlenen bir maç, güzel bir maç olmaz. Futbolun gidip - gelerek olması, karşılıklı olması gerekiyor. Onları sağlayamadık. Oyunumuzu tam göremedik. Başlangıçta iyiydik, baskı yapmaya çalıştık. Beklenmeyen bir pozisyon oldu. Kırmızı kart gördük. Golün gelmesi iyi oldu. Ama hiç çıkamayacağımızı düşünmedik. Onu çalışmamız lazım. Yeni geldik. Çok gelen insanlarımız var, onları mahcup etmeye hakkımız yok.

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