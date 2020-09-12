Trabzonspor’da Beşiktaş maçı öncesi Sörloth krizi... 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

TRT Spor muhabirinin aktardığı bilgiye göre; Sörloth'un Norveç'in maçından 24 saat sonra dönmesi gerekiyordu. Aynı takımda Galatasaraylı iki oyuncu vardı, (Omar, Linnes) onlar döndü. Sörloth'a 3 gündür ulaşamıyor. Aramalara cevap vermiyor...

Öte yandan Leipzig'in Sörloth için teklifini yükselttiği ve oyuncunun da transfer olmak istediği iddia edildi.