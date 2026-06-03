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        Trabzonspor'da yeni sezon zirvesi

        Trabzonspor'da yeni sezon öncesi planlama çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 23:45 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da yeni sezon zirvesi!

        Trabzonspor'da yeni sezon için hem ligde hem de Avrupa'da başarı elde etmek adına değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Bordo-mavili kulübün yöneticileri ile teknik heyeti, İstanbul'da bir araya gelerek geride kalan sezonu ve yeni döneme ilişkin yol haritasını masaya yatırdı.

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen değerlendirme toplantısında, kulübün sportif ve mali gündemine ilişkin önemli konular görüşüldü.

        GEÇEN SEZON VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

        Toplantıda, geride kalan sezonun genel değerlendirmesi yapılırken, devam eden transfer çalışmaları ve mevcut kadro planlaması da ele alındı. Yönetim ve teknik heyet, yeni sezon öncesinde takımın ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        BÜTÇE, MALİ YAPI VE AKADEMİ GÜNDEMDEYDİ

        Görüşmede kulübün bütçe planlaması ve mali konuların yanı sıra akademi yapılanmasına ilişkin başlıklar da değerlendirildi. Trabzonspor'un sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda altyapı organizasyonunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

        AVRUPA HEDEFLERİ KONUŞULDU

        Toplantıda ayrıca yeni sezon hedefleri ile bordo-mavili ekibin Avrupa kupalarında mücadele edeceği süreçte izlenecek yol haritası üzerinde duruldu. Yönetim ve teknik heyetin, takımın sportif başarılarını artırmaya yönelik planlamalar konusunda görüş birliğine vardığı öğrenildi.

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