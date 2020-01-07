Trabzonspor'da yabancı problemi... Badou Ndiaye transferi sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen

Karadeniz ekibi, yapılacak yabancı transferler için kadroda yer açmaya çalışıyor. Stoper ve kanat oyuncusu olmak üzere iki yabancı futbolcuyu daha kadrosuna katmak isteyen, Bordo-Mavililer’de Donis Avdijaj, Ogenyi Onazi ve İvanildo Fernandes’in kadroda düşünülmediği öğrenildi. Üç isimden en az ikisiyle yollar ayrılacak.