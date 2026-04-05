        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı sözlü sataşmada bulunmuştur! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan açıklama: Abdülkerim Bardakcı sözlü sataşmada bulunmuştur!

        Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı bitiminde çıkan kavga ile ilgili açıklama yaptı.

        Giriş: 05.04.2026 - 15:38 Güncelleme:
        "Abdülkerim Bardakcı sözlü sataşmada bulunmuştur!"

        Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrasında yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı.

        Bordo-mavililerin açıklamasında; "Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur. Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur." denildi.

        Açıklamanın devamında "Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." denilirken; sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle hukuki sürecin başlatılacağı vurgulandı.

        İşte açıklamanın tamamı:

        "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 28. haftasında, sahamızda oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Galatasaray karşılaşmasının ardından, futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

        Karşılaşma sonrasında takımımızın galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur.

        Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur.

        Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

        Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra, olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor; konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

