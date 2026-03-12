Trabzonspor'dan Arseniy Batagov için sakatlık açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Arseniy Batagov'un kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.
Giriş: 12.03.2026 - 12:26 Güncelleme:
Trabzonspor'dan Arseniy Batagov'un sakatlık durumu hakkında açıklama geldi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Arseniy Batagov’un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Beşir, “Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.” ifadelerini kullandı.
4-6 HAFTA UZAK KALACAK
Ukraynalı stoperin 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
