Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan deplasmanda yüzde 61 galibiyet oranı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan deplasmanda yüzde 61 galibiyet oranı!

        Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde dış sahada yüzde 61'lik galibiyet oranına ulaşarak dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deplasmanda yüzde 61 galibiyet oranı!

        Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup ederek haftayı Avrupa’ya gitme yolunda önemli bir adım attı. Bu sezon Süper Lig’de skor dezavantajı yaşadığı maçlarda en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında da geri dönüş karakterini ortaya koydu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan bordo-mavililer, hem savunmada hem hücumda dengeli bir performans sergiledi.

        REKLAM

        ONANA DUVAR OLDU, 6 ÖNEMLİ KURTARIŞ YAPTI

        Bordo mavililerin tecrübeli kalecisi Andre Onana, yaptığı 6 kurtarışla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Ayağını etkili kullanan Kamerunlu kaleci, attığı 18 uzun pasın 11’inde isabet sağladı. Kritik anlarda yaptığı müdahalelerle Gaziantep FK’nın üstünlüğünü artırmasına izin vermeyen Onana, takımını adeta oyunda tuttu.

        MUÇİ’DEN ÜST ÜSTE 3’ÜNCÜ KATKI

        Trabzonspor’un beraberlik golünde Augusto’ya asist yapan Ernest Muçi, üst üste 3’üncü lig maçında da skor katkısı üretmiş oldu. Arnavut oyuncu karşılaşmayı 4 kilit pasla tamamlayarak bu alanda sahanın en iyisi oldu. Hücum bağlantılarını sağlayan Muçi, üretken performansıyla öne çıktı.

        ONUACHU KRALLIKTA ZİRVEDE

        Trabzonspor’un gol makinesi Paul Onuachu, Gaziantep FK karşısında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 17’ye yükseltip, gol krallığında yeniden ilk sıraya yerleşti. Nijeryalı santrfor, yalnızca golleriyle değil, takım oyununa katkısıyla da dikkatleri üzerine çekti. Onuachu, girdiği 9 ikili mücadelenin 5’ini kazanırken, 4 hava topu mücadelesinin 3’ünde üstünlük sağladı. Hücumda topu saklama becerisi ve hava hakimiyetiyle atakların şekillenmesinde önemli rol oynayan Onuachu, takımına galibiyeti getiren golü de kaydetmiş oldu.

        GAZİANTEP’E KARŞI ÜSTÜNLÜK SÜRÜYOR

        Trabzonspor, Gaziantep ile oynadığı son 7 Süper Lig maçının 5’ini kazandı. Bordo mavililer bu galibiyetlerin tamamında en az 2‘şer gol atarken toplam 15 gol kaydetti.

        TEKKE İLE DEPLASMANDA TARİHİ PERFORMANS

        Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda dikkat çeken bir istatistik yakaladı. Tekke, Süper Lig’de en az üç deplasman maçına çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim oldu. Göreve geldikten sonra deplasmanda çıktığı 18 maçın 11’ini kazanan bordo-mavililer (4 beraberlik 3 mağlubiyet), yüzde 61’lik galibiyet oranı yakaladı. Trabzonspor, deplasmanında aldığı son galibiyetle hem geri dönüş karakterini bir kez daha gösterdi hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürdü.

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın Gaziantep FK karşısında deplasmanda aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT Sinema - 21 Şubat 2026 ("Masumiyet Müzesi" Dizisi Başarılı Bir Uyarlama Mı?)

        "Masumiyet Müzesi" dizisi başarılı bir uyarlama mı? Margot Robbie'nin seyredilmesi gereken en iyi 5 performansı. Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema Habertürk TV'de.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama