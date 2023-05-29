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Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis hamlesi!

Süper Lig'de gelecek sezon yeniden zirveyi hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Trabzonspor'un, Panathinaikos'ta forma giyen Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i gündemine aldığı belirtildi.

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