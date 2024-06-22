Trabzonspor'dan Ozan Tufan bombası!
Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Trabzonspor, flaş bir takviyeye imza atmak üzere...
Bordo-mavililer, İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Ozan Tufan geçen sezon Hull City'de 40 resmi maça çıkarken, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.
GIGOT VE CİHAN ÇANAK DA GELİYOR
Marsilya'da stoper mevkiinde forma giyen Samuel Gigot da Trabzonspor yolunda...
Marsilya ile anlaşan Karadeniz ekibi, 31 yaşındaki futbolcu ile son pürüzleri gidermeye çalışıyor.