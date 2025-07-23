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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan transfer açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan transfer açıklaması!

        Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, orta sahaya iki transfer planladıklarını söylerken, Enis Destan'a bir talep olduğunu ve transferinin 1-2 gün içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:57
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        Trabzonspor'dan transfer açıklaması!
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        Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, İran ekibi Persepolis ile yapılan hazırlık maçı sonrası konuşan bordo-mavili takımın Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ELİMİZDE ÇOK İYİ BİR KADRO VAR"

        Transfer çalışmalarına ocak ayında başladıklarını ve ilk etapta 4 oyuncu transfer ettiklerini hatırlatan Kafkas, "Sezon sonunda da 3 oyuncu transfer ettik. Şimdi orta sahaya iki transfer yapacağız. Bugün itibarıyla da önemli görüşmeler yaptık. Devam ediyoruz. Şartlar oluşmak üzere. Birkaç gün içerisinde iki orta saha ve hocanın istediği transferleri oluşturacağız. Hiçbir yabancı oyuncu Türkiye'ye koşarak gelmiyor. Bunun birçok parametresi var. Ama Trabzonspor, büyük bir kulüp. Biz gelmeyenin kaybı olduğunu düşünüyoruz. Elimizde çok iyi bir kadro var. Kısa sürede bu konuda bir gelişme elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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        "SAUL NIGUEZ 3-4 ALTERNATİFTEN BİRİSİYDİ"

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        Saul Niguez transferi ile ilgili konuşan yapan Kafkas, transfer çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini ve diğer alternatifler üzerinde görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Buraya gelmemesi onun için üzücü. Moral bozukluğu bizde olmadı. Çünkü o bir alternatifti. Oyuncu Trabzon’a gelmeyi istedi. Ama son anda transfer olmayı istemediğini söyledi. 3-4 alternatiften birisiydi. Bence burada kaybeden kendisidir."

        ENİS DESTAN TRANSFERİ

        Enis Destan için gelişme olduğunu vurgulayan Kafkas, "1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var. Bunları değerlendiriyoruz. Gençlere teklif var. Gidip oynamalarını önemsiyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla birlikte karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

        "UĞURCAN BU TAKIMIN KAPTANI"

        Uğurcan ile alakalı bir soruya cevap veren Kafkas, "Uğurcan bu takımın kaptanı. 2028 yılına kadar sözleşmesi olan bir oyuncuyu nereye uzatalım? İstese yine uzatırız. Bu bir konu değil. Gündem yapılmak için uğraşılıyor" açıklamasında bulundu.

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