Trabzonspor Danylo Sikan transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te forma giyen Danylo Sikan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Bordo-mavililer, Ukraynalı futbolcuyla 4.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Karadeniz ekibinden Kamuouyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon euro 5 (Beş) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500 bin euro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."