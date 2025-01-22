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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor Danylo Sikan transferini resmen açıkladı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor Danylo Sikan transferini resmen açıkladı!

        Trabzonspor, Ukraynalı hücum oyuncusu Danylo Sikan'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 21:30 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:30
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        Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
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        Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te forma giyen Danylo Sikan'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Bordo-mavililer, Ukraynalı futbolcuyla 4.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Karadeniz ekibinden Kamuouyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon euro 5 (Beş) taksit halinde ödenecektir.

        Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500 bin euro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon euro garanti ücret ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

        OYUNCUNUN PERFORMANSI

        23 yaşındaki futbolcu bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

        Sikan, Ukrayna Milli Takımı formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.

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