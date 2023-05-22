Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.
STAT: Şenol Güneş
HAKEM: Turgut Doman
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
8' Bartra, 14' Diagne, 20' Trezeguet
Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne
Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.
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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor.
8. RANDEVU
Trabzonspor ile Fatih Karagümrük lig tarihinde 8. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 7 maçın 5'ini Trabzonspor kazanırken, 1'inden ise Karagümrük galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu maçlarda Trabzonspor 11 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele Andrea Pirlo’nun öğrencilerinin 4-1’lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.
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