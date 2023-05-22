Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor.

8. RANDEVU

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük lig tarihinde 8. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 7 maçın 5'ini Trabzonspor kazanırken, 1'inden ise Karagümrük galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.