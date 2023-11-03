Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı!
Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Bordo-mavili takımda durumları merak edilen Anastasios Bakasetas ve Trezeguet kafilede yer aldı
Giriş: 03.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:21
Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo-mavili takımda durumları merak edilen Anastasios Bakasetas ve Trezeguet kafilede yer aldı.
Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok kadroda yer almadı.