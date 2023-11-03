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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı!

        Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Bordo-mavili takımda durumları merak edilen Anastasios Bakasetas ve Trezeguet kafilede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:21
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        Trabzonspor, Fenerbahçe kadrosunu açıkladı!
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        Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

        Bordo-mavili takımda durumları merak edilen Anastasios Bakasetas ve Trezeguet kafilede yer aldı.

        Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok kadroda yer almadı.

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