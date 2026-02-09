Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı!
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak dev maçın biletleri satışa sunuldu. En ucuz 1750 lira, en pahalı bilet ise 20 bin lira olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Papara Park'ta sat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum -B: 20 bin, VIP Platinum A/C: 15 bin, VIP Gold 12 bin 500, VIP Silver 10 bin, Batı Tribünler 4 bin 250 lira, Doğu Tribünler 3 bin 750 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250 lira, Güney - Kuzey Kale Arkası bin 750 lira olarak satışa sunuldu.
Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.
Misafir Tribün bilet satışı, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak.