Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macar temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmadan Bakasetas'ın 8. dakikada attığı mükemmel golle 1-0 galip ayrılsa da Avrupa Ligi'ne veda etti.

Grubun diğer maçında Monaco'nun Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından grubunu 9 puanla 3. sırada tamamlayan Fırtına, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Ferencvaros grubu 10 puanla lider tamamlarken, aynı puandaki Monaco ise ikinci sırayı elde etti. Kızılyıldız ise 6 puanla son sırada yer aldı.

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