Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macar temsilcisi Ferencvaros'u konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmadan Bakasetas'ın 8. dakikada attığı mükemmel golle 1-0 galip ayrılsa da Avrupa Ligi'ne veda etti.
Grubun diğer maçında Monaco'nun Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından grubunu 9 puanla 3. sırada tamamlayan Fırtına, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Ferencvaros grubu 10 puanla lider tamamlarken, aynı puandaki Monaco ise ikinci sırayı elde etti. Kızılyıldız ise 6 puanla son sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten auta gitti.
22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.
41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.
67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.
74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılarak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.
86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
87. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz yatarak topu çeldi.
RAKİP 7 KASIM'DA BELLİ OLACAK
Trabzonspor, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak. Konferans Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak. Play-off turu kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 62 Gbamin), Bakasetas (Dk. 69 Naci Ünüvar), Abdülkadir Ömür (Dk. 69 Bardhi), Trezeguet (Dk. 85 Doğucan Haspolat), Yusuf Yazıcı (Dk. 62 Djaniny)
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka (Dk. 90 Redzic), Esiti (Dk. 61 Mercier), Laidouni, Vecsei, Zachariassen, Ryan Mmaee, Nguen (Dk. 82 Kovacevic)
Gol: Dk. 7 Bakasetas (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Laidouni, Dk. 47 Samy Mmaee, Dk. 88 Vecsei (Ferencvaros) Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Hugo, Dk. 82 Bartha (Trabzonspor)
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