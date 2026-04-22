Trabzonspor ile Samsunspor 67. randevuda!

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Trabzonspor ile Samsunspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak mücadeleyle 67. kez rakip olacak. İki ekip daha önce Türkiye Kupası'nda 6 kez karşılaşırken, bu maçların 5'ini Trabzonspor, 1'ini ise Samsunspor kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor ile Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde yarın yapacakları maçla 67’nci kez karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası’nda daha önce 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 5, Samsunspor’un 1 galibiyeti bulunuyor.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 18.45’te başlayacak.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 56’sı Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig, 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 66 maçta karşı karşıya geldi.

        Bu maçlarda Trabzonspor’un 40, Samsunspor’un 13 galibiyeti bulunurken 13 maç beraberlikle sonuçlandı.

        İki takımın 2’nci Lig’de oynadığı 4 maçta Trabzonspor’un 2 galibiyeti, Samsunspor’un 1 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig’de 56 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 33’ü Trabzonspor’un, 11’i Samsunspor’un galibiyeti ile tamamlanırken, 12 maç da berabere sonuçlandı.

