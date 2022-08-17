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Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı tarihi

Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen son şampiyon Trabzonspor, play-off turunda eşleştiği ve ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, şimdiden merakla beklenen Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

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  • Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı tarihi

    Trabzonspor Kopenhag maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
  • Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı tarihi

    TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

    Bordo-mavili temsilcimiz ile Kopenhag arasındaki play-off turu rövanş maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.
  • Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı tarihi

    TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

    Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak...
  • Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı tarihi

    TRABZONSPOR ELENİRSE NE OLACAK?

    Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

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