Trabzonspor Kopenhag maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?