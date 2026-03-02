Trabzonspor kupada Başakşehir'e konuk oluyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Trabzonspor, yarın 20.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, grupta Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup olurken, İstanbulspor’u 6-1, Fethiyespor’u da 3-0 mağlup ederek topladığı 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Trabzonspor, Başakşehir ile oynanacak maçla beraber Türkiye Kupası'nda 292. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi geride kalan 291 maçta 176 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 506 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde ise 234 gol gördü.

İKİ TAKIMIN 5. KUPA RANDEVUSU

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile 4 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer rakibi karşısında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda rakip ağları 5 kez sarsarken kalesinde de 2 gol gördü. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rakibine boyun eğmedi.

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan ve 9 kez mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından bu organizasyonda en çok kupa kazanan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

Trabzonspor, son iki sezonda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde kaybetti.