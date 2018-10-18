Sezon başında Durica, Uğur Demirok ve Hubocan'la yollarını ayırıp Zargo Toure ve Majid Hosseini'yi transfer eden Trabzonspor, stopere bir takviye daha yapmak istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, stoper rotasyonunu ve kalitesini artırmak isteyen bordo-mavililer aradığı ismi İtalya'da buldu.

Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Cristian Zapata'ya kancayı takan Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek istiyor.

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