Trabzonspor, Muhammed Cham için Kızılyıldız'la anlaştı!

Özgür Özel: Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının, 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusu üzerine "Şu aşamada kırılıp, kızıp kimsenin partiden ayrı... Daha Fazla Göster Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının, 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusu üzerine "Şu aşamada kırılıp, kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız" dedi Daha Az Göster