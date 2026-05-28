Trabzonspor, Muhammed Cham için Kızılyıldız'la anlaştı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gelecek planlarında yer almayan 25 yaşındaki Muhammed Cham için Kızılyıldız ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 19:37
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor...
Bu kapsamda bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Slavia Prag'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Cham'la devam etmeyecek.
KIZILYILDIZ'LA ANLAŞMA SAĞLANDI
Trabzonspor, Avusturyalı on numara için Kızılyıldız'la prensip anlaşmasına vardı. Resmi evrakların kısa süre içerisinde tamamlanması ve transferin gerçekleşmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz sezonu Slavia Prag'da kiralık olarak geçiren Cham, 26 maçta 3 asistlik katkı sağladı ve 862 dakika sahada kaldı.
