Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak
Süper Lig'in son 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyet hasreti yaşayan bordo-mavili ekip, hem kötü gidişatını sonlandırmak hem de ikinci sıra iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi; sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'dan yoksun mücadele edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek.
Trabzonspor, Göztepe’ye rakip olduğu son 8 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti. Teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig’de yabancı meslektaşlarına karşı oynadığı son 5 maçı kaybetmeyerek kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Son iki maçta gol sevinci yaşayan Felipe Augusto ile gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu, bordo-mavili camianın en güvendiği isimler arasında bulunuyor.
Göztepe ise sezonu ilk 5 içerisinde tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak. İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşını almak isterken, üst sıralardaki iddiasını da sürdürmeyi amaçlıyor.