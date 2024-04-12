Trabzonspor- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 32'nci hafta açılış maçında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bordo- mavililer 52 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Sivasspor ise 41 puanla onuncu basamakta yer alıyor. Mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor- Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...