        Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek

        Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek

        Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını arttırmayı amaçlıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını arttırmayı amaçlıyor.

        Geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda yeniden çıkışa geçmek istiyor.

        Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu, kadroya dahil edilebilecek. Sakatlıkları devam eden Batagov, Visca ve genç oyuncu Taha Emre İnce ile kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli ise takımda yer alamayacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

        BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

