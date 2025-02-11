Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli'yi açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, akşam saatlerinde transfer görüşmeleri için kente gelen Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon avro, iki taksit halinde ödenecektir." denildi.