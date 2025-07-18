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        Trabzonspor'un yeni sezon mesaisi sürüyor!

        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:47
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        Trabzonspor'un yeni sezon mesaisi sürüyor!
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        Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor günün ilk antrenmanını sabah saat 10.00’da gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan antrenmanda Araz Nahçıvan PFK maçında oynayan oyuncular rejenarasyon çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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