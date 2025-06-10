Trabzonspor'da 3 yıldıza yoğun ilgi!

UĞURCAN'IN TALİBİ ÇOK

Takım kaptanı Uğurcan Çakır’a ise Avrupa’dan ve Süper Lig’den talipler olduğu belirtildi. Fransız ekibi Monaco’nun 10 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu, ayrıca İngiltere’den Burnley, PSV, Lens, Sevilla, Liverpool ve RB Leipzig’in yanı sıra Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da kaleci için nabız yokladığı iddia edildi.